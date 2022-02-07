Son Dakika
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, "Avrupa’da güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme öncesinde, "Rusya ve Fransa’nın, Avrupa’nın güvenliği konusunda ortak endişeleri var" dedi.
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 2,77’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 07.02.2022, 18:32
Borsa, günü yüzde 2,77’lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,77’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 53,78 puanlık artışla 1.997,58 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 2,72 değer kazandı.