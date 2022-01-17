Son Dakika
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB) güvenliği için çok önemli olduğunu belirtti.
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 0,62’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 17.01.2022, 19:14
Borsa, günü yüzde 0,62’lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,62’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 12,82 puanlık artışla 2.085,76 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,70, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.