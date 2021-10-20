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Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa, günü yüzde 0,21’lik yükselişle tamamladı.

Ekonomi 20.10.2021, 18:29
Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa, günü yüzde 0,21’lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,21’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2,95 puanlık artışla 1.432,80 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 18 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 azaldı.

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