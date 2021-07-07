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Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 0,58’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 07.07.2021, 19:18
Borsa, günü yüzde 0,58’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,58’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 8,00 puanlık artışla 1.390,58 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.