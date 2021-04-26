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Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 2,14’lük yükselişle tamamladı.
Ekonomi 26.04.2021, 19:00
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Borsa, günü yüzde 2,14’lük yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,14’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 28,85 puanlık artışla 1.374,00 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi de yüzde 2,39 değer kazandı.