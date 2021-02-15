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Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 1,56’lık yükselişle tamamladı.
Ekonomi 15.02.2021, 18:23
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Borsa, günü yüzde 1,56’lık yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,56’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 24,06 puanlık artışla 1,562.49 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi de yüzde 1,47 değer kazandı.