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Borsa günü yatay kapattı
BORSA, GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI.
Ekonomi 22.07.2020, 18:15
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Borsa, günü yüzde 0,03’lük hafif yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,03’lük hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 37,91 puanlık artışla 118 bin 79,91 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Holding endeksi ise 0,72 azaldı.
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