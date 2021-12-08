Borsa günü rekorla kapattı

Borsa, günü yüzde 1,19’luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,19’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 23,51 puanlık artışla 2.004,55 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi 2,21 değer kazandı.