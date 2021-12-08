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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.”
Borsa günü rekorla kapattı
Borsa, günü yüzde 1,19’luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Ekonomi 08.12.2021, 18:29
Borsa, günü yüzde 1,19’luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,19’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 23,51 puanlık artışla 2.004,55 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi 2,21 değer kazandı.