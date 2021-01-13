Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 0,63’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,63’lük yükselişle tamamladı. Endeks 9,75 puan artışla 1.559,28 puana çıkarken, 1.567,88 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 36,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi de yüzde 1,71 değer kazandı.