Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,12’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,12’lik yükselişle tamamladı. Endeks 16,82 puan artışla 1.522,24 puana çıkarken, 1.522,70 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 34 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi de yüzde 1,19 değer kazandı.