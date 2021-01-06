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Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa, günü yüzde 1,06’lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Ekonomi 06.01.2021, 18:29
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Borsa, günü yüzde 1,06’lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,06’lık yükselişle tamamladı. Endeks 15,86 puan artışla 1.505,42 puana çıkarken, 1.509,49 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi de yüzde 0,55 değer kazandı.
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|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
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|17
|27
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|11. Ümraniye
|17
|20
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|17
|19
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|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
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|17
|32
|4. Tottenham
|16
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|5. Man City
|15
|29
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|29
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|29
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|15
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|10. West Ham
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|17
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|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
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|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
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|16
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|8. Celta de Vigo
|17
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|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
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|12. Eibar
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|13. Levante
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|16. Getafe
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