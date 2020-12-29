Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,42’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,42’lik yükselişle tamamladı. Endeks 20,40 puan artışla 1.459,69 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi de yüzde 1,76 değer kazandı.