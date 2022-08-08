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Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,62’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Ekonomi 08.08.2022, 18:39
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,62’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,62’lik yükselişle tamamladı. Endeks 44,56 puan artışla 2.795,06 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 46,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,41 azalırken, holding endeksi de yüzde 2,05 değer kazandı.

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