banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tayvan: “Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı”
Tayvan: “Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı”
Bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı
Bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,46’lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Ekonomi 04.08.2022, 18:37
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,46’lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,46’lık yükselişle tamamladı. Endeks 39,21 puan artışla 2.723,67 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 44,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,82, holding endeksi de yüzde 1,02 değer kazandı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu