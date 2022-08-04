Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,46’lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,46’lık yükselişle tamamladı. Endeks 39,21 puan artışla 2.723,67 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 44,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,82, holding endeksi de yüzde 1,02 değer kazandı.