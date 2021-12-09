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Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa, günü yüzde 1,34’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Ekonomi 09.12.2021, 18:31
Borsa, günü yüzde 1,34’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,34’lük yükselişle tamamladı. Endeks 26,90 puan artışla 2.031,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 51,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi de yüzde 1,65 değer kazandı.