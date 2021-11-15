Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 3,91’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,91’lik yükselişle tamamladı. Endeks 63,99 puan artışla 1.702,49 puanla en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.710,79 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 33,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 9,74, holding endeksi de yüzde 5,01 değer kazandı.