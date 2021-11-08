Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,58’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,58’lik yükselişle tamamladı. Endeks 24,94 puan artışla 1.608,54 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.609,07 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 1,82 değer kazandı.