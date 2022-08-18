Borsa günü rekor işlem hacmiyle 1,34’lük yükselişle kapattı

Borsa, günü rekor işlem hacmi ile yüzde 1,34’lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,34’lük yükselişle tamamladı. Endeks 40,01 puan artışla 3.020,01 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacminde 87,1 milyar lira ile rekor kırıldı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,47 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,76 değer kazandı.