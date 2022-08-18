banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu

Borsa günü rekor işlem hacmiyle 1,34’lük yükselişle kapattı

Borsa, günü rekor işlem hacmi ile yüzde 1,34’lük yükselişle tamamladı.

Ekonomi 18.08.2022, 18:45
Borsa günü rekor işlem hacmiyle 1,34’lük yükselişle kapattı

Borsa, günü rekor işlem hacmi ile yüzde 1,34’lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,34’lük yükselişle tamamladı. Endeks 40,01 puan artışla 3.020,01 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacminde 87,1 milyar lira ile rekor kırıldı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,47 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,76 değer kazandı.

Yorumlar (0)
32°
açık