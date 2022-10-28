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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım gün işlem gerçekleştirdiği günü yüzde 1,41 düşüle tamamladı.

Ekonomi 28.10.2022, 13:34
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım gün işlem gerçekleştirdiği günü yüzde 1,41 düşüle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,41’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 55,54 puanlık azalışla 3.878,98 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 27,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,42, holding endeksi de yüzde 1,49 değer kaybetti.

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