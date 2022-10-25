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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,06’lık düşüşle tamamladı.
Ekonomi 25.10.2022, 18:47
Borsa, günü yüzde 0,06’lık düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,06’lık düşüşle tamamladı. Endeks, 2,51 puanlık azalışla 3.975,01 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 83,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi 1,11 değer kaybetti.