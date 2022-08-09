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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,35’lik düşüşle tamamladı.

Ekonomi 09.08.2022, 18:32
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,35’lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,35’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 9,89 puanlık azalışla 2.785,16 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 43,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi 0,61 değer kaybetti.

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