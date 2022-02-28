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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,32’lik düşüşle tamamladı.
Ekonomi 28.02.2022, 18:31
Borsa, günü yüzde 0,32’lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,32’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 6,22 puanlık azalışla 1.946,19 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,79, holding endeksi 1,12 değer kaybetti.