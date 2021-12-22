Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 42,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 6,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 9,01 ile madencilik oldu.

Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi devreye girdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edeceğini belirten analistler, borsada yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.

Analistler, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti.

Yarın ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



