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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.”
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 1,35’lik düşüşle tamamladı.
Ekonomi 20.12.2021, 18:27 20.12.2021, 19:12
Borsa, günü yüzde 1,35’lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,35’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 28,11 puanlık azalışla 2.056,36 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi 0,72 değer kaybetti.