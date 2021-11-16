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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,99’luk düşüşle tamamladı.
Ekonomi 16.11.2021, 18:31
Borsa, günü yüzde 0,99’luk düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,99’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 16,89 puanlık azalışla 1.685,60 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 35,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi 0,6 azaldı.