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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,21’lik düşüşle tamamladı.
Ekonomi 02.11.2021, 18:48
Borsa, günü yüzde 0,21’lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,21’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 3,28 puanlık azalışla 1.533,05 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kazanırken, holding endeksi 0,07 azaldı.