Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,07 ile madencilik oldu.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirti.

Fed'in varlık alımlarında azaltıma gitmesinin beklendiğini ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının Banka'nın para politikasının geleceği açısından ipuçları verebileceğini ifade eden analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını aktardı.

Veri gündeminde, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.490 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

