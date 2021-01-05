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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,39’luk düşüşle tamamladı.
Ekonomi 05.01.2021, 18:28
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Borsa, günü yüzde 0,39’luk düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,39’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 5,87 puanlık azalışla 1.489,56 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 42,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi ise 0,29 değer kaybetti.
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|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
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|20
|11. Göztepe
|15
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|12. Konyaspor
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|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
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|15. Antalyaspor
|16
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|16
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|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
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|17
|33
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|32
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|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
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