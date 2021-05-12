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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,24’lük düşüşle tamamladı.

Ekonomi 12.05.2021, 13:08
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,24’lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksinde işlemler, arife günü nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirildi. Borsa İstanbul 100 endeksi günü yüzde 0,24’lük düşüş ile tamamladı. Endeks, 3,54 puanlık azalışla 1.441,33 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi de yüzde 0,54 değer kaybetti.
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