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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı.
Ekonomi 23.03.2021, 18:34
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Borsa, günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1,83 puanlık azalışla 1.377,43 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 8,46, holding endeksi ise 0,65 değer kaybetti.