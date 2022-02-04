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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38’i PKK/KCK, 8’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5’i büyük, 14’ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapıl
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,60’lık yükselişle başladı.
Ekonomi 04.02.2022, 10:29
Borsa, güne yüzde 0,60’lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,60’lık yükselişle başladı. Endeks, 11,83 puanlık artışla 1.969,73 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,86 değer kazandı.