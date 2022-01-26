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Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,31’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 26.01.2022, 10:36
Borsa, güne yüzde 0,31’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,31’lik yükselişle başladı. Endeks, 6,10 puanlık artışla 1.951,17 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.