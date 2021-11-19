Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.748,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın "şahin" olarak nitelendirilen üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Bugünün veri takviminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve İngiltere'de perakende satışların öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.780 seviyesinin direnç, 1.670 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.