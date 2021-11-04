Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,14 puan ve yüzde 0,98 artarak 1.562,17 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,09 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,91 değer kazanarak günü 1.547,03 puanla 7,5 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faiz oranlarını değiştirmemesi ve varlık alımlarının hızını 15 milyar dolar azaltmasına karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu ve beklentilerin son güne kadar değişkenlik gösterdiğini aktaran analistler, ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısından çıkacak kararların da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, makroekonomik veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.500 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



