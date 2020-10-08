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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,38'lık yükselişle başladı.

Ekonomi 08.10.2020, 10:32
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Borsa güne yükselişle başladı


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,38'lık yükselişle başladı. Endeks, 4,32 puanlık artışla 1.156,74 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

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