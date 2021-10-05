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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,13’lük yükselişle başladı.
Ekonomi 05.10.2021, 10:23
Borsa, güne yüzde 0,13’lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,13’lük yükselişle başladı. Endeks, 1,75 puanlık artışla 1.396,11 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.