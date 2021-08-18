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Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın: Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,28’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 18.08.2021, 10:09
Borsa, güne yüzde 0,28’lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,28’lik yükselişle başladı. Endeks, 4,13 puanlık artışla 1.465,18 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.