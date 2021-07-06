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Bakan Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,15 yükselişle başladı.
Ekonomi 06.07.2021, 10:18
Borsa, güne yüzde 0,15 yükselişle başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,15’lik yükselişle başladı. Endeks, 2,08 puanlık artışla 1.394,72 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı.