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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,15 yükselişle başladı.

Ekonomi 06.07.2021, 10:18
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,15 yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,15’lik yükselişle başladı. Endeks, 2,08 puanlık artışla 1.394,72 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı.
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