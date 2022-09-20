banner596

banner547

Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,67’lik yükselişle başladı.

Ekonomi 20.09.2022, 10:26
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,67’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,67’lik yükselişle başladı. Endeks, 21,54 puanlık artışla 3.221,08 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

Yorumlar (0)