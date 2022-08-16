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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,66’lık yükselişle başladı.

Ekonomi 16.08.2022, 10:34
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,66’lık yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,66’lık yükselişle başladı. Endeks, 18,85 puanlık artışla 2.876,03 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

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