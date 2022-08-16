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Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tesp
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,66’lık yükselişle başladı.
Ekonomi 16.08.2022, 10:34
Borsa, güne yüzde 0,66’lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,66’lık yükselişle başladı. Endeks, 18,85 puanlık artışla 2.876,03 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.