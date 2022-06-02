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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,39’luk yükselişle başladı.

Ekonomi 02.06.2022, 10:19
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,39’luk yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,39’luk yükselişle başladı. Endeks, 9,96 puanlık artışla 2.578,72 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

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