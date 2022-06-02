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Ocak-Mayıs dönemi ihracatı, enerji hariç 96,8 milyar dolara, dış ticaret hacmi ise 202,8 milyar dolara yükseldi.
Mayıs ayında dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 31,1 oranında artışla 48,6 milyar dolara yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,39’luk yükselişle başladı.
Ekonomi 02.06.2022, 10:19
Borsa, güne yüzde 0,39’luk yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,39’luk yükselişle başladı. Endeks, 9,96 puanlık artışla 2.578,72 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.