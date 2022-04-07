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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Buça şehrinde yaşandığı iddia edilen sivil ve masum insanların katledilmesiyle ilgili haberlerin gündeme yansıması her açıdan incelenmeye muhtaç bir meseledir"
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,55’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 07.04.2022, 10:10
Borsa, güne yüzde 0,55’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,55’lik yükselişle başladı. Endeks, 12,66 puanlık artışla 2.329,06 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.