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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcı, dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etti. Mahkeme, talep konusunda Adalet Bakanlığı’ndan görüş sorulmasına karar verdi.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,27’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 31.03.2022, 10:15
Borsa, güne yüzde 0,27’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,27’lik yükselişle başladı. Endeks, 6,05 puanlık artışla 2.236,21 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.