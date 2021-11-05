Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,16 puan ve yüzde 0,01 artarak 1.575,83 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,39 ile gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,85 değer kazanarak günü 1.575,67 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün ayrıca Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, tahvil piyasasındaki gelişmelerin de dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 1,60 seviyelerinden yüzde 1,51'lere kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,54 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



