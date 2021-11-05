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Borsa güne yatay başladı
Borsa, güne yüzde 0,01’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 05.11.2021, 10:08
Borsa, güne yüzde 0,01’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,01’lik yükselişle başladı. Endeks, 0,16 puan artarak 1.575,83 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.