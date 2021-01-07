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Borsa güne rekorla başladı
Borsa, güne yüzde 0,64’lük yükselişle 1.515,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
Ekonomi 07.01.2021, 10:13
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Borsa, güne yüzde 0,64’lük yükselişle 1.515,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı. Endeks, 9,62 puanlık artışla 1.515,04 puanla rekor seviyeye yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.
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|17
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|17
|28
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|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
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|17
|20
|12. Boluspor
|17
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|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
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|P
|1. Liverpool
|17
|33
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|33
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|32
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|6. Southampton
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|29
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|26
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|17
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|12. Leeds United
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|13. Wolverhampton
|17
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|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
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|18
|21
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|17
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|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
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|14. Deportivo Alaves
|17
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|17
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|16. Getafe
|16
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|17
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|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
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|17
|12
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