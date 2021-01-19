Borsa güne rekorla başladı

Borsa, güne yüzde 0,82’lik yükselişle 1.569,56 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,82’lik yükselişle 1.569,56 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Endeks, 12,79 puanlık artışla 1.569,56 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi de 0,70 değer kazandı.