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Borsa güne rekorla başladı
Borsa, güne yüzde 0,82’lik yükselişle 1.569,56 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
Ekonomi 19.01.2021, 10:15
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Borsa, güne yüzde 0,82’lik yükselişle 1.569,56 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,82’lik yükselişle 1.569,56 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Endeks, 12,79 puanlık artışla 1.569,56 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi de 0,70 değer kazandı.