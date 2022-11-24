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Borsa güne rekor seviyede başladı

Borsa, güne yüzde 0,54’lük yükselişle rekor seviyede başladı.

Ekonomi 24.11.2022, 10:18
Borsa güne rekor seviyede başladı

Borsa, güne yüzde 0,54’lük yükselişle rekor seviyede başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,54’lük yükselişle başladı. Endeks 26,31 puan artışla 4.880,46 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

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