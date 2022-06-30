Son Dakika
Bahçeşehir’de 3 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın üst katında bulunan daireye de sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 0,05’lik düşüşle başladı.
Ekonomi 30.06.2022, 10:06 30.06.2022, 10:13
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,05’lik düşüşle başladı. Endeks, 1,17 puanlık azalışla 2.400,80 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,70 azalırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.