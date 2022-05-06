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Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 0,51’lik düşüşle başladı.
Ekonomi 06.05.2022, 10:20
Borsa, güne yüzde 0,51’lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,51’lik düşüşle başladı. Endeks, 12,57 puanlık azalışla 2.453,69 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,5, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.